Anna Czartoryska-Niemczycka przyznała, że nie kupuje ubrań. Powód skłania do refleksji

Dlaczego Anna Czartoryska-Niemczycka nie kupuje nowych ubrań?

Anna Czartoryska- Niemczycka raczej nie dzieli się informacjami na temat swojego życia prywatnego. Na jej profilach społecznościowych pojawiają się natomiast inspirujące posty skierowane do kobiet. Jednym z nich było opublikowane w lutym wyznanie, w którym zdradziła swoje noworoczne postanowienie. Wyjawiła wówczas instagramowym fanom, że już od ponad miesiąca nie kupiła sobie żadnego nowego ubrania, a zrobiła to ze względu na swoje poparcie dla ruchu less waste, którego założeniem jest m.in. ograniczenie zakupów do tych najpotrzebniejszych.