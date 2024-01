Magda Różczka: Każda rysa na twarzy to historia. U mnie widać, że dużo się śmieję

Mam dokładnie tak samo. Im jestem starsza, tym lepiej czuję się ze sobą. Akceptację mijającego czasu mam od zawsze. Ale też od zawsze mam te same kompleksy, tych samych rzeczy nie lubię. Jednak im jestem starsza, tym bardziej je sobie wybaczam, staram się na nich nie skupiać, a koncentrować na tym, co w sobie lubię. Przede wszystkim nachodzi mnie poczucie wdzięczności za to, że jestem po prostu zdrowa.