Magdalena Biejat kandydatką Nowej Lewicy na prezydenta

Część środowisk do końca miała nadzieję, że będzie jeden wspólny kandydat obozu koalicyjnego, jednak rzeczywistość okazała się inna i koalicjanci startują w wyścigu na własną rękę.

Magdalena Biejat podkreśliła w czasie konwencji, że reprezentuje wartości takie jak nadzieja, troska i współpraca. Zobowiązała się walczyć o lepsze jutro dla wszystkich Polaków i dążyć do przekształcenia ideałów w rzeczywistość.

Magdalena Biejat znana jest obecnie ze swojego dość swobodnego, a jednocześnie stylowego sposobu ubierania. Polityczka w mediach społecznościowych chwali się nawet, że do pracy jeździ rowerem w szpilkach.

Kandydatka na prezydenta przeszła w ostatnich kilku latach metamorfozę, co szczególnie widoczne jest na zdjęciach z konwencji partyjnej. Polityczka w przeszłości ubierała dość luźno. Zdarzało się, że zakładała stroje niemalże sportowej. Na posiedzenia sejmowe zakładała dość niedbały strój, wybierając na przykład swetry, spod których wystawał jej t-shirt, albo oversizeowe sukienki. Jej włosy nieczęsto były ułożone, najczęściej związywała je w niedbały kucyk. Nawet w czasie uroczystości odbioru zaświadczenia o wyborze na posła w 2019 r. Biejat nie przyłożyła się jakoś specjalnie do swojej fryzury, czy makijażu.

Na najnowszych zdjęciach widać ogromną zmianę, która postępuje już od kilku lat. Przede wszystkim Magdalena Biejat postawiła na dużo bardziej elegancki styl i w czasie publicznych wystąpień najczęściej pojawia się w damskim garniturze, albo przynajmniej w nieźle skrojonej marynarce. Kandydatka Lewicy zaczęła dobrze dopierać do siebie kolory, podkreślać atuty i tuszować mankamenty strojem.

Pod fryzjerskie nożyczki poszedł koński ogon, a zastąpił go nowoczesny bob, który łatwo się układa. Na konwencji Biejat postawiła na elegancką i profesjonalną fryzurę z pofalowanymi włosami oraz perfekcyjnie dobrany makijaż.

Na scenie w czasie konwencji Biejat pojawiła się w białej koszuli, damskim garniturze w kolorze granatowym, z marynarką zapinaną na jeden guzik i spodniami 7/8, do których dobrała czerwone stonowane szpilki.

