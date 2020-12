Magdalena Kordaszewska: Żeby zrobić wrażenie na dzieciach, trzeba się postarać

W programie "Newsroom" WP gościem była Magdalena Kordaszewska, ekspert ds. zabawek i artykułów dla dzieci, która opowiedziała o zabawkach dla dzieci na święta. Nowe zabawki są teraz fantazyjne. – Dzięki temu, że producenci prześcigają się w tym, co tu wymyślić, powstają coraz to bardziej wymyśle zabawki. Ja nie miałam tyle nowoczesnych technologii i dobrze. One mnie tak nie odciągały. Żeby zrobić wrażenie na dzieciach, trzeba się postarać. Nie dziwię się tym wszystkim, którzy mają problem ze znalezieniem prezentu dla dziecka, bo teraz, często dzieci wszystko mają – stwierdziła Kordaszewska i zaprezentowała zabawki, które jej zdaniem zasługują na uwagę, także w kwestii świątecznych prezentów.

