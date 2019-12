Magdalena Ogórek wtóruje Dominikowi Tarczyńskiemu. Internauci oburzeni

Kilka dni temu poseł Dominik Tarczyński postanowił w niewybredny sposób wyrazić swoją opinię na temat wyglądu Justyny Pochanke. Teraz Magdalena Ogórek dorzuciła swoje trzy grosze do tej żenującej wypowiedzi.

"Nigdy nie komentuję fizyczności. Nie atakuję i nie adPersonam. Dlatego zapytam kobiety: O co chodzi z tym malowaniem skóry, która udawać ma brwi? Przecież to wygląda (według mnie) jak bufetowa w latach 80-tych, węglem pomalowana i podająca setkę + śledzia. Takie moje pytanie. Opamiętajcie się! To obrzydliwe!" - napisał Dominik Tarczyński na Twitterze.