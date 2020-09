Magdalena Ogórek zdradza prawdę o Jarosławie Jakimowiczu. Mówi, jak go nazywa

Ostatnio zapytał Marka Jakubiaka "jakie zwierzę futerkowe przypomina Krzysztof Bosak?". Gdy słowa te usłyszała Ogórek, lekko się zmieszała i westchnęła: "O Jezu". – Wiedziałam – dodała. Niewzruszony polityk postanowił jednak odpowiedzieć na pytanie. "Bardzo go lubię, ale wydaję mi się, że zagubił się w retorykach książkowych. Zirytował mnie, mówiąc, że nie ma dowodu na to, że zwierzęta w klatach są nieszczęśliwe" - odparł.

Magdalena Ogórek o Jarosławie Jakimowiczu

"Nikt wam tyle nie da, ile Jarosław Jakimowicz obieca! 'Zaniosę cię do auta' (bolały mnie nogi). 'Przyniosę ci kawę do studia' (ach, jasne...). "Ciastka przyniosę". Ale tak już poważnie: to Bad Boy o złotym sercu. Do auta odprowadzi, wesprze, pocieszy dobrym słowem" - napisała Magdalena Ogórek.