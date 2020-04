Magdalena Ogórek pokazała mieszkanie. Home office w dobie koronawirusa

Pandemia koronawirusa opanowała cały świat. Rozprzestrzenia się z dnia na dzień. W Polsce, Ministerstwo Zdrowia poinformowało już 2946 przypadków COVID-19, najwięcej na Mazowszu. W kraju zmarło 57 osób.Taki jest stan na 3 kwietnia. By zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa rząd wprowadził obostrzenia. Większość Polaków zastosowała się do wytycznych i stara się nie wychodzić z domu. Do tej grupy należy m.in. Magdalena Ogórek.