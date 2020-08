Bloger Waldemar Krysiak w programie Jakimowicza i Ogórek podważa tożsamość płciową Margot. Prowadzący nie reagują

Margot z kolektywu "Stop Bzdurom" jest osobą niebinarna - przedstawia się jako Małgorzata, choć pod względem formalno-prawnym określona jest jako Michał. Niebinarność to określenie tożsamości płciowych, które nie są wyłącznie męskie lub kobiece. Fakt ten skomentował w TVP Info bloger Waldemar Krysiak. Na Twitterze zawrzało.

Margot została aresztowana 8 sierpnia 2020 pod zarzutem "czynu chuligańskiego, polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza fundacji pro life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji". Wydarzenie, o którym mowa miało miejsce w czerwcu. Przez 2 miesiące aktywistka ma przebywać w męskim areszcie. Fakt ten skomentował w programie Magdaleny Ogórek i Jarosława Jakimowicza bloger prowadzący kanał "Gej przeciwko światu".

Krysiak przedstawił swój punkt widzenia na wydarzenie, które miały miejsce w stolicy po zatrzymaniu Margot. "To, co działo się w Warszawie, było zorganizowane przez anarchokomunistyczny kolektyw. Absurd polega na tym, że głównymi inicjatorami jest heteroseksualna para, "Margot" Michał Sz. jest mężczyzną, który żyje w związku z kilkoma kobietami" – stwierdził bloger, odnosząc się do tożsamości płciowej aresztowanej osoby.