Magdalena Welc pokonała Kamila Bednarka w finale "Mam talent". Jak dziś wygląda i co robi?

Wróciła też do publikowania w mediach społecznościowych. Pisze, że kręci teledyski, pokazuje fotografie z planu zdjęciowego. Z kolei w październiku ubiegłego roku zdobyła się na szczery post na Instagramie, w którym krótko opisała, co się obecnie u niej dzieje. "Długo mnie tu nie było. Trochę się u mnie pozmieniało, a ostatnio sporo się dzieje dobrego. Po kilku latach przerwy ponowiłam współpracę z Mariusz Ostański - Studio Produkcyjne, kompozytorem i producentem, który stworzył dla mnie płytę z kolędami ‘Sianko na stół’. Teraz czuję się jakbym wróciła do domu. Dzięki za wsparcie i pamięć!" – napisała.