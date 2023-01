Magia Kina. Pokaz najnowszej kolekcji Deni Cler wiosna/lato 2023

Piątej grupie patronuje Audrey Hepburn – ikona kina i mody, którą Amerykański Instytut Filmowy uznał za trzecią co do wielkości kobiecą legendę ekranu w klasycznym kinie Hollywood i wpisał do Międzynarodowej Galerii Sław Listy Najlepszych Ubranych. W tej grupie królują modele eteryczne z nutą romantyki, biele i szarości podbarwione żółcią i subtelnym beżem. Marilyn Monroe – amerykańska gwiazda filmowa, symbol seksu i ikona kultury popularnej, którą Amerykański Instytut Filmowy umieścił na szóstym miejscu na liście największych aktorek wszech czasów – przewodzi ostatniej grupie, najbardziej cukierkowej w kolorach i modelach, z przewagą sukienek i malinowego różu.