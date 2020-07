Maja Bohosiewicz pochwaliła się stylizacją na wieczór. "A miało być luxury"

Często "mistrzowie drugiego planu", niechciane przedmioty w tle, niedopasowane rzeczy na stoliku psują nam wymarzone zdjęcie. Oczywiście można bawić się w Photoshopa czy kadrowanie, ale można też się nie przejmować i całą sytuację obrócić w żart. Tak, jak to zrobiła Maja Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz pokazała bezbłędną stylizację

"I tak właśnie wygląda moje 'about last night' w tle deska do prasowania i żelazko. A miało być' luxury'" – ironizowała aktorka. Obserwatorzy gwiazdy od razu wychwycili przedmiot w tle i docenili dystans Bohosiewicz.