Maja Bohosiewicz skomentowała kolejki w biurach paszportowych. Fanom nie spodobał się jej wpis

Maja Bohosiewicz wypowiedziała się na temat formalności związanych z ewentualną koniecznością wyjazdu z Polski. Odniosła się do olbrzymich kolejek w biurach paszportowych i zaapelowała do swoich fanów, aby nie zwlekali z wyrobieniem dokumentów. Internauci uznali, że jej wpis to sianie niepotrzebnej paniki.