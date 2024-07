Mają dom w Grecji. Gawlińska mówi, co dzieje się w trakcie pożarów

Żona muzyka zaznaczyła, że w upalne dni w godzinach od 11 do 16 nie należy wychodzić na spacer czy plażę, ponieważ w ten sposób można zrobić sobie krzywdę. Gawlińska przypomniała też, jak w 2007 roku wraz z mężem przeżyła okres pożarów w Grecji.

Gawlińska dodała, że obecnie warto zaopatrzyć się w niezbędnik, pomagający przetrwać pożary na wyspie. Poradziła, że w kryzysowych sytuacjach należy mieć zapas wody i jedzenia, wypłacić gotówkę oraz zatankować auto do pełna , a także mieć w pobliżu latarkę, która przyda się w przypadku przerw w dostawie prądu.

Przez lata Gawlińscy nawiązali przyjaźnie z lokalnymi mieszkańcami. W rozmowie z Plejadą żona wokalisty zaznaczyła, że Grecy są bardzo przywiązani do swojej ziemi oraz wielopokoleniowego dziedzictwa. Z tego względu niezwykle przejmują się, gdy pożary niszczą drzewa oliwne.

