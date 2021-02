Maja Hyży kupuje ogromny apartament. Mało kto ma tyle pokoi

Maja Hyży jest mamą trójki dzieci. Dwaj synowie bliźniacy, Wiktor i Aleksander, przyszli na świat w 2011 roku, kiedy wokalistka była jeszcze żoną Grzegorza Hyżego. Trzecia pociecha, Antosia, urodziła się w lipcu ubiegłego roku i jest owocem związku Mai z jej nowym partnerem. Obecnie pięcioosobowa rodzina żyje w małym, dwupokojowym mieszkaniu, w którym jest już zdecydowanie za ciasno. Wokalistka od dawna marzy, by przeprowadzić się do nowego lokum, gdzie będzie miała więcej przestrzeni i więcej pokoi. Dlatego rozpoczęła poszukiwania apartamentu spełniającego jej wszystkie oczekiwania.

- Jeszcze nie kupiłam, ale taki jest zamysł. Staram się, ale nie jest to takie proste. Na pewno w tym roku to sfinalizuję. Chciałabym, żeby to było bliżej Wielkanocy, ale pewne kwestie nie są zależne ode mnie - uchyliła rąbka tajemnicy Maja w wywiadzie.