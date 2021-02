Mucha pokazała się w naturalnej odsłonie. Lawina komentarzy

Anna Mucha należy do grona gwiazd, które regularnie dzielą się w sieci fragmentami swojego życia. Gwiazda pochwaliła się ostatnio zdjęciem, na którym pokazuje się w bardzo naturalnej odsłonie, być może nawet jest bez makijażu. Przy okazji Mucha reklamuje lubianą przez siebie markę naturalnych kosmetyków. Na fotografii Mucha uśmiecha się szeroko, pokazując piękne zęby. Post opatrzyła zabawnym opisem, w którym zaprasza swoich obserwujących do wspólnej zabawy.

"Mówić o sobie dobrze to wcale nie jest proste, nauczyć się doceniać siebie, swoje zalety, umiejętności, osiągnięcia czy piękno... Piękno wyrażane na wiele sposobów. A przecież to umiejętność którą każda z nas powinna posiadać. A tymczasem marka Gift of Nature zaproponowała mi udział w zabawie, żeby dokończyć zdanie: „jestem piękna, choć ... „No to proszę: „jestem piękna, choć tu do mnie!”. A Ty jak byś dokończyła to zdanie? " - czytamy na jej profilu.