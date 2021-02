Rogalska przerywa milczenie i mówi o Kammelu. "A to jak mnie pożegnał..."

Nagłe odejście Marzeny Rogalskiej z TVP odbiło się szerokim echem w mediach. Dziennikarka prowadziła poranne show "Pytanie na śniadanie" przez 12 lat. Ona i jej telewizyjny partner Tomasz Kammel byli jednym z najbardziej lubianych i zgranych duetów gospodarzy. W programie zachowywali się tak, jakby łączyła ich bardzo bliska, wręcz przyjacielska relacja. Okazuje się jednak, że to, co widzowie oglądają na ekranach swoich telewizorów, może nie mieć zbyt wiele wspólnego z prawdą.

Gdy Rogalska ogłosiła, że kończy swoją współpracę z Telewizją Polską, wszystkie oczy były zwrócone na Tomasza Kammela. Fani Marzeny oczekiwali, że prezenter należycie pożegna swoją koleżankę po fachu. Jednak on postanowił zamilknąć i po dziś dzień nie odniósł się do sprawy. Co więcej, chwilę po odejściu dziennikarki z TVP, Kammel przyjął propozycję zastąpienia jej w roli gospodarza programu "To był rok!".