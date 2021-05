Agnieszka Włodarczyk pochwaliła się mamą. Wybrała wyjątkowy moment

Włodarczyk wstawiła zdjęcie z mamą, a wszystko z okazji okrągłych 60. urodzin rodzicielki. Pokazała czarno-białe fotki, na których obie panie spontanicznie pozują do obiektywu. Mama aktorki trzyma dłoń na sporym już brzuchu córki i wyraźnie widać, że nie może się doczekać, aż na świat przyjdzie jej wnuk. "No i stało się... moja mama niedługo zostanie babcią. To chyba niezły prezent na 60 urodziny. Wygląda pięknie prawda?" - napisała Włodarczyk.