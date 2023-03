Maja Hyży przyszła do "PnŚ". Jej sweter to absolutny przebój na wiosnę

Nie ma wątpliwości co do tego, że Maja Hyży lubuje się w ekstrawaganckich stylizacjach. W sylwestra zaprezentowała się w różowej sukni z metalicznym połyskiem, a na preselekcje do Eurowizji włożyła m.in. lateksowe kozaki. Rzadko kiedy wyznaje zasadę "mniej znaczy więcej". Lubi obwieszać się masą biżuterii w duchu stylu "bling-bling".