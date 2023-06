Maja Hyży zaszalała ze stylizacją. Nigdy nie zrezygnuje z klimatu boho?

Maja Hyży i Konrad Kozak w obiektywach fotoreporterów

Na evencie nie mogło zabraknąć partnera Mai Hyży – Konrada Kozaka. Para doczekała się dwójki wspólnych dzieci, które również były obecne w tym wyjątkowym dniu. Choć wokalistka tuliła się do ukochanego, pozując do zdjęć, i patrzyła na niego z czułością, to mężczyzna zdawał się być nie w humorze. A nie tak dawno krążyły plotki o rozstaniu tych dwojga.