Majstersztyk. Takiej wariacji jeansu jeszcze nie widziałyśmy

Klasyczne czółenka powracają na pozycję lidera

Plus stawiamy za metaliczną torebkę, która jest małym odniesieniem do ery disco i srebrzystej mody — wciąż wysoko utrzymującej się na drabince trendów. Co ciekawe, projektanci znowu wypuścili na wybieg czarne czółenka, które w ostatnich sezonach zostały przyćmione przez cieliste szpilki i sandały z transparentnymi paskami. Czyżby odwieczny klasyk wracał do gry?