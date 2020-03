Makijaż na wiosnę 2020. Nieoczywista kolorystyka, podkreślone oczy i wyraziste usta

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią inspiracje makijażowe. W nadchodzącym sezonie przede wszystkim dominować będą bardzo kolorowe makijaże, które z łatwością mogą być dopasowane do każdej kobiety. Nie zabraknie również klasyki, co na pewno spodoba się wielu paniom. Sprawdź sama, jakie makijaże będą najmodniejsze w tym sezonie.

Wiosenny pastelowy makijaż

Makijaż na wiosnę z eyelinerem

Eyeliner to jeden z tych kosmetyków, który niewątpliwie cieszy się od wielu lat niesłabnącą popularnością. W przypadku wiosennego makijażu, zalecane są delikatne kreski przy kąciku zewnętrznym oka albo wprost przeciwnie, wyraźne i grube przedłużane linie. Eyelinerem możesz także wyrysować kilka kresek na górnej powiece, najlepiej pod kątem. Makijaż wiosenny zaprezentuje się perfekcyjnie, gdy dolne powieki pokryjesz metalicznym cieniem do powiek.

Karminowe usta na wiosnę

Co powiesz na wyraziste i czerwone usta? Nie musisz ograniczać się wyłącznie do czerwonej szminki na wieczór, ponieważ coraz częściej wykorzystuje się ją także do makijażu dziennego. Gdy zadbasz o swoją cerę, delikatnie rozświetlisz oczy i podkreślisz usta karminowym odcieniem, uzyskasz rewelacyjny, jeden z najmodniejszych makijaży sezonu.