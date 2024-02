Makijaż permanentny to przeszłość? Nowa metoda zagęszczania brwi zyskuje popularność

Wiesz, że w latach 20. kobiety całkowicie goliły swoje brwi, aby na gładkiej skórze wyrysować czarną kredką cienki łuk? Ten trend, zaczerpnięty z kina niemego, miał za zadanie dodać twarzy ekspresji i melancholijnego wyglądu. "Niteczki" w stylu Clary Bow czy Marlene Dietrich, które oszpecały twarz i ocierały się o groteskę, na szczęście odeszły do lamusa. Obecnie prym wiodą naturalne, bujne i wyraziste kształty inspirowane Grace Kelly, Audrey Hepburn i Carą Delevingne.

Makijaż permanentny niesie ze sobą skutki uboczne i trudno odwracalne – w tym nienaturalny wygląd i kolor, który z czasem zmienia swój odcień. Gabinety medycyny estetycznej oferują konkurencyjne sposoby poprawy wyglądu brwi, w tym przeszczep włosów. Jest to jednak opcja "nie na każdą kieszeń", dlatego alternatywę stanowi zabieg zagęszczenia brwi naturalnymi włosami przy użyciu specjalistycznych produktów.

Do zyskującego popularność zabiegu wykorzystuje się włosy stosowane do przedłużania lub włosy klientki – na przykład z miejsca za uchem lub karku. Ich struktura jest zbliżona do delikatnych włosów na łuku brwiowym.