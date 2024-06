Najmodniejsze klapki na lato? Anna Lewandowska już w nich chodzi

Słynna trenerka wsunęła na stopy czarne klapki z rzepami , dzięki którym stopa jest bardziej ustabilizowana. Ten nietypowy model to Chypre Sandal – produkt domu mody Hermès, który kosztuje 3400 złotych i jest wykonywany ze skóry cielęcej. Warto jednak wiedzieć, że niemalże identyczne buty można znaleźć w popularnych sieciówkach obuwniczych, które mocno zainspirowały się tym projektem. Ich cena to około 80 zł.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!