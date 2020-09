Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" wspomina ślub. Podzieliła się wyjątkowym zdjęciem

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w drugiej ciąży świętuje rocznicę ślubu

Małgorzata Borysewicz, ku zaskoczeniu fanów, niedawno ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Choć uczestniczka "Rolnika" chętnie zamieszcza rodzinne kadry na swoim profilu w social mediach, to długo ukrywała fakt, że ponownie zostanie mamą. "Przed nami trochę czasu do 2 szczęścia! Ale cieszymy się ogromniaście! " - napisała na Instagramie 26 maja.

"Małżeństwo - jedność, siła, wsparcie w każdej sytuacji! 2 lata" - napisała pod zdjęciem ze ślubnej sesji rolniczka. "Ten weekend w Zakopanem pokazał nam, jak bardzo możemy liczyć na siebie, a to, że jesteśmy mężem i żoną, rodziną, która zawsze jest razem - niejedno przetrwa. Najpiękniejsze słowa, które ostatnio usłyszałam: mimo wszystkich warunków - jesteśmy po to, by Was łączyć, nie dzielić, bo jesteście rodziną" - nawiązała do osobistych przeżyć Borysewicz.