Małgorzata Foremniak wyjedzie z Polski? Miała usłyszeć propozycję

Małgorzata Foremniak wyprowadza się z Polski? Tak donoszą media

Foremniak spędza sporo czasu w Londynie, bo właśnie tam mieszka i pracuje jej obecny partner. Jak donosi jednak tygodnik "Na żywo", wygląda na to, że aktorka może rozważać wyprowadzkę do Wielkiej Brytanii, aby na co dzień być bliżej swojego ukochanego.