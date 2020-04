Małgorzata Kożuchowska opisała, jak wygląda jej dzień. Fani dopytują o model kanapy

Na swoim profilu na Instagramie pokazuje, jak wygląda jej życie w domowej rzeczywistości. Jakiś czas temu pochwaliła się domowym biurem. Teraz mówi o rzeczach, które może odznaczyć ze swojej listy "do zrobienia". "Zrobiłam pranie, obiad, porządek w szafie w garażu, pobawiłam się z Jasiem, nagrałam odcinek serialu online, byłam na spacerze z psami, odbyłam dwie 'telekonferencje' pt.' I co dalej', poćwiczyłam" – wylicza w jednym z ostatnich postów.

Widać, że celebrytki nie opuszcza również dobry humor. Przyznała, że odrobinę skłamała, co do ćwiczeń w domu. "Ups, skłamałam. Jutro poćwiczę. A za jakieś 4-5 godzin zrobię to, co moje psy. Myślicie, że już mogę?" – zapytała swoich obserwatorów.