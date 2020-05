Małgorzata Kożuchowska włożyła koszulę od Olgi Kalickiej. "Rêves" podbije polski rynek?

"Przedstawiam wam moje dwie kumpele - młode, piękne, kreatywne i pracowite dziewczyny - Olga Kalicka i Marcelina Sroczyńska. Aktorka i charakteryzatorka. Olgę znacie, wiadomo z 'Rodzinki.pl', a Marcelina też już tu u mnie gościła, bo to ona malowała mnie i czesała w serialu. Czasem też na jakieś większe wyjścia! Obie bardzo lubię i podziwiam. W tym trudnym czasie przedstawiam wam je jako inspirację. (...) Nie jest to łatwy czas, ale poradzimy sobie, dziewczyny są dowodem na to, że nie warto czekać. Trzeba działać!" - wyjaśnia Kożuchowska.