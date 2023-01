Małgorzata Ohme zachwyca stylem. Założyła przytulny zestaw idealny na chłodne dni

Można powiedzieć, że szykowna wygoda to jej drugie imię, co udowodniła ostatnią stylizacją, w której wystąpiła w "Dzień Dobry TVN". Okazuje się, że Małgorzata Ohme i dzianinowy komplet to duet idealny. Look dziennikarki chcemy odtworzyć jeszcze tej zimy.