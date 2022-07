Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie zaprosiła Opozdy. Mówi jednoznacznie

Co więcej, serwis informuje, że do domu w Kudowie niemal co tydzień przyjeżdżają Antek Królikowski i jego nowa wybranka. "W Kudowie bardzo dużo czasu spędza Antek ze swoją kochanką. Bawili się tam nawet na Wielkanoc wraz z całą rodziną. Przez to wszystko Asia nie uważa, aby było to właściwe miejsce dla niej i dla jej dziecka. Trudno sobie wyobrazić, aby miała teraz usiąść do jednego stołu z Izabelą" - mówi Pudelkowi informator z otoczenia Królikowskiego i Opozdy.