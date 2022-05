Małgorzata Pieczyńska jest szczęśliwą mężatką. Ma jednak za sobą miłosny zawód

Aktorka była jednak wówczas na tyle zaślepiona uczuciem, że nie zwracała uwagi na całą resztę, w tym na obawy swoich bliskich. W rozmowie z TVP Kobieta gwiazda przyznała, że żyła złudzeniami i widziała w pierwszym mężu to, co chciała zobaczyć. Niestety związek nie przetrwał próby czasu. Po sześciu latach małżeństwa Pieczyńska odkryła, że ukochany ma romans. Mąż przyprowadził kochankę do domu i oznajmił, że... jest to kandydatka na drugą żonę. Czar wówczas prysł, a Pieczyńska przejrzała na oczy.