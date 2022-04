Urszula o związku z 20 lat młodszym mężczyzną. "Jeszcze wytrzymuję to tempo"

Urszula wyznała również, że mając 62 lata, stara się nadążać za swoim młodszym o 20 lat mężem, choć nie jest to wcale łatwe. "Ze Staszkiem to było bardzo fajne, ale przy Tomku… powoli mnie to już przeraża. Powoli. Ale jeszcze wytrzymuję to tempo, nadążam za zmianami. I wciąż jest to dla mnie przyjemne" – można przeczytać w jej autobiografii "Urszula", która trafi na półki księgarni już 18 maja.