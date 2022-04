Historia romansów Daniela Day-Lewisa zaskakuje. Mieszkał z jedną, ożenił się z drugą

Daniel Day-Lewis przyszedł na świat 29 kwietnia 1957 roku w Londynie. Jego ojcem był znany poeta i powieściopisarz - Cecile Day-Lewis, a matką aktorka Jill Balcon. Miał starszą siostrę Tamsin i dwóch starszych przyrodnich braci – Nicholasa i Seana. Jako młody chłopak Daniel Day-Lewis był członkiem lokalnego gangu młodzieżowego. Brał nawet udział w chuligańskich rozbojach i kradzieżach sklepowych. To dlatego rodzice wysłali go do szkoły z internatem w Kent, z której finalnie uciekł, lecz to właśnie tam obudziła się w nim pasja do aktorstwa.