Zastanawiająca śmierć mężczyzny. Rodzina szuka świadków dramatycznego zdarzenia

Do zdarzenia doszło 14 grudnia minionego roku w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Tego dnia pan Piotr Drogosz pojechał razem z żoną Agnieszką na umówioną wizytę lekarską. Jak relacjonuje kobieta, jej mąż czuł się dobrze i nic nie wskazywało na to, aby miało dojść do tragedii.

Poszukiwani świadkowie zdarzenia

Żona zmarłego mężczyzny w relacji dla "Faktu" opowiedziała o tym, co się wydarzyło tego feralnego dnia. Razem przyjechali pod wspomniany szpital, ale do środka wszedł jedynie pan Piotr. Żona czekała w samochodzie, ponieważ ochrona nie wpuszcza innych osób na teren placówki. Po upływie 2 godzin pani Agnieszka zaczęła się mocno niepokoić nieobecnością męża. Nieoczekiwanie zadzwoniła do kobiety psycholożka, która poprosiła ją o przyjście do szpitala.