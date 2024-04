Małgorzata Rozenek-Majdan i Aleksandra Gawlas-Wilińska w gronie certyfikowanych ambasadorek inicjatywy "Różowy Patrol powered by Gliss"

- Gliss wspiera kobiety w dbaniu o to, co dla nich ważne: nie tylko o piękne włosy, ale również zdrowie. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak ważnego projektu wczesnej profilaktyki raka piersi, ponieważ ma on potencjał realnej zmiany, tak bardzo potrzebnej w Polsce, co pokazują liczby. To też moje osobiste powołanie. Wierzę, że to kobieta najlepiej może zrozumieć inną kobietę, jej obawy i potrzeby. Dlatego chcę je inspirować do dbania o swoje zdrowie i pomagać w przekazywaniu istotnych informacji - podkreśliła Aleksandra Gawlas-Wilińska, dyrektorka marketingu Henkel Consumer Brands, przedstawicielka marki Gliss.