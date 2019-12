WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Małgorzata Rozenek-Majdan spodziewa się dziecka. Trzecia ciąża może być trudniejsza Małgorzata Rozenek-Majdan jest w trzeciej ciąży – ta informacja zelektryzowała polskie media. Prezenterka nigdy nie ukrywała, że starania o dziecko to dla niej bardzo trudny temat, nie zamierza jednak milczeć. Trzecia ciąża może wyglądać nieco inaczej. Małgorzata Rozenek jest w ciąży. Po raz trzeci zostanie mamą (ons) Już za kilka miesięcy Małgorzata Rozenek-Majdan po raz kolejny zostanie mamą. Dla niej będzie to trzecie dziecko, dla jej męża, byłego piłkarza Radosława Majdana, pierwsze. O tym, że rodzina Majdanów się powiększy, poinformował jako pierwszy… Artur Gadowski, wokalista zespołu IRA. Podczas warszawskiego koncertu muzyk oficjalnie potwierdził, że jego dobry znajomy spodziewa się dziecka. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan zostaną rodzicami Rozenek już jakiś czas temu wyjawiła, że jej synowie z poprzedniego małżeństwa – 13-letni Stanisław i 9-letni Tadeusz – pojawili się na świecie dzięki metodzie in vitro. W przypadku kolejnej ciąży pomoc specjalistów była niezbędna. Małżonkowie wielokrotnie powtarzali, że ich walka nie jest łatwa, jednak trudno sobie wyobrazić, co tak naprawdę czuli, jeśli nie było się w podobnej sytuacji. Już teraz jednak można stwierdzić, że trzecia ciąża Małgorzaty Rozenek-Majdan będzie inna od poprzednich. Ktoś powie, że każda ciąża jest inna – i choć ma rację, wystarczy spojrzeć na stare zdjęcia prezenterki. W sieci nie ma ich zbyt wielu właśnie dlatego, że w 2006 i 2010 roku Rozenek była przedstawiana głównie jako "żona swojego męża", Jacka Rozenka. Rozenek-Majdan przez lata pracowała na swoje nazwisko, które dziś stało się marką. Choć nikt nie zapomina o jej poprzednich związkach, znana jest przede wszystkim ze swojej działalności. Właśnie dlatego w przypadku trzeciej ciąży może być jej nieco trudniej – w dwóch poprzednich była o wiele bardziej anonimowa, fotoreporterzy nie śledzili każdego jej ruchu, nie czekali na jak najlepsze zdjęcie. Dziś Majdanowie są pod stałą obserwacją, ze wszystkich stron – mediów, paparazzich, fanów. Choć wciąż to oni wyznaczają granice i sami decydują, co i kiedy chcą przekazać światu, intymne przeżywanie tych wyjątkowych chwil może okazać się wyzwaniem.