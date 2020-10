Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała zdjęcie z kanapy. W takiej pozycji odpowiada na komentarze

Chociaż media społecznościowe w dzisiejszych czasach są potężną bronią, to jednak warto czasem złapać do nich dystans i patrzeć na wszystko z lekkim przymrużeniem oka. Tę sztukę zdecydowanie opanowała Małgorzata Rozenek-Majdan, która na swoich profilach w mediach społecznościowych pokazuje swoją pracę i codzienność, ale również umie śmiać się ze zdjęć zrobionych jej przez paparazzi, czy starych fotografii.

Małgorzata Rozenek-Majdan o komentarzach w mediach społecznościowych

Niedawno, pod jednym z jej postów, na którym pozowała z "krwawiącym" nosem, pojawił się komentarz, obok którego prezenterka nie mogła przejść obojętnie. "Pani Małgosiu, z szacunkiem, ale czy to nie przesada? Jak będzie mała pani okres, to zrobi pani zdjęcie zakrwawionej podpaski?!" – dopytywała internautka.

Obserwatorzy gwiazdy byli pod wrażeniem nie tylko pozycji, ale również dystansu i podejścia. W komentarzach żartowali i gratulowali podejścia do hejterów i nieprzyjemnych komentarzy. "Hahaha, może stracić nadzieję w ludzkość czytając niektóre komentarze", "Pozycja super do czytania!", "Błagam, powiedz, że za kanapą siedzi Radzio i trzyma ci tę nogę. Zazdrość! Zmotywowałaś mnie właśnie do treningu" – odpowiadali.