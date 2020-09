Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała zdjęcie z planu. Fanki są zachwycone

Chociaż profil na Instagramie perfekcyjnej pani domu ostatnio zdominowały zdjęcia jej synka, to znalazło się również miejsce na selfie. Prezenterka pochwaliła się zdjęciem z planu, gdzie przygotowywała się do nowych zdjęć.

Małgorzata Rozenek-Majdan jak "lalka Barbie"

Małgorzata Rozenek-Majdan korzystając z idealnie upiętych włosów i profesjonalnego makijażu zrobiła sobie kilka selfie, na których wygląda naprawdę rewelacyjnie. To zdanie podzielają również jej obserwatorzy, którzy w komentarzach nie szczędzili komplementów i zachwytów. "Piękne oczy!", "Idealna twarz! Chociaż jestem team pielęgnacja, to taką twarz codziennie bym malowała", "Nie mogę przestać patrzeć na panią. Jesteś boska!", "Żywa lalka Barbie! Piękna i te oczy!" – słodzili internauci w komentarzach.

Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie wstydziła się tego, że przykłada dużą wagę do swojego wyglądu. Na swoich profilach w mediach społecznościowych relacjonuje swój powrót do wymarzonej sylwetki. Nie miała również oporów, aby wyznać, ile kilogramów przytyła w czasie ciąży i ile chciałaby zrzucić. Pokazała tym samym, że ma dystans do złośliwych komentarzy, które pojawiają się w mediach oraz okazała wsparcie innym kobietom.