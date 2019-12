WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Małgorzata Rozenek-Majdan leczyła się w znanej klinice. Oto, ile kosztują zabiegi Małgorzata Rozenek-Majdan potwierdziła, że jest w ciąży. Chociaż bardzo się cieszy ze swojego błogosławionego stanu, to do szczęścia prowadziła długa droga. Celebrytka nigdy nie wstydziła się przyznać, że dziecko zostało poczęte dzięki metodzie in-vitro. Sprawdziliśmy, ile kosztuje taka kuracja. Małgorzata Rozenek-Majdan jest w ciąży (ONS.pl) Małgorzata Rozenek-Majdan mówiła głośno, że chciałaby po raz kolejny zostać matką. Niestety, w jej przypadku nie było to proste. Celebrytka przyznała, że wraz z Radosławem Majdanem korzystają z opieki kliniki "nOvum". Dzięki metodzie in-vitro udało się spełnić marzenie o potomku. Na stronie kliniki widnieje cennik, z którego można łatwo wydedukować, ile kosztuje terapia. Badania kwalifikujące do metody in-vitro zaczynają się od 665 złotych. Koszt zapłodnienia pozaustrojowego zaczyna się od 8 tys. zł, a dochodzi nawet do 10 tys. złotych. Warto jednak pamiętać, że nie każda próba zapłodnienia kończy się sukcesem, a proces leczenia trwa czasem latami. Małgorzata Rozenek-Majdan o in vitro Celebrytka od lat walczy o refundowanie tej metody leczenia. Napisała książkę pod tytułem "In-vitro. Rozmowy intymne". Teraz pracuje nad filmem o podobnej tematyce. Nigdy nie ukrywała, że z tej metody korzystała już niejednokrotnie. Walczy o to, by każda kobieta miała możliwość spełnienia swoich marzeń o macierzyństwie. Małgorzata Rozenek-Majdan o ciąży Informacje o ciąży gwiazdy przekazał jej mąż Radosław Majdan w dość spektakularny sposób. Przyjaciel i wokalista zespołu IRA ogłosił radosną nowinę ze sceny podczas ostatniego koncertu w Warszawie. Zaraz po tym ukazały się wpisy na Instagramie obojga szczęśliwych rodziców. Małgorzata Rozenek-Majdan przyznała, że jej mąż oszalał ze szczęścia i już nie może się doczekać najnowszego członka ich rodziny.