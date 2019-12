Małgorzata Rozenek udostępniła zdjęcie rodziny przy choince. Jej syn wykonał wzruszający gest

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w ubiegłym roku na święta wyskoczyli w egzotyczną podróż. W tym roku będzie zdecydowanie bardziej tradycyjnie. Ich plany mogła zweryfikować wiadomość o dziecku. Na wigilijnej fotografii widać, że synowie gwiazdy cieszą się, że będą mieli brata.

Małgorzata Rozenek będzie w tym roku gospodynią kolacji wigilijnej. Celebrytka zaprosiła do swojego domu najbliższe osoby: rodziców i brata, który przyleci z Francji. W pierwszy dzień świąt gwiazdorska para wybierze się na północ Polski. "Jedziemy do Szczecina, do rodziny Radosława, a stamtąd w góry, gdzie spędzimy sylwestra i powitamy Nowy Rok" – informuje we "Fleszu" prezenterka. Na swoim profilu na Instagramie udostępniła zdjęcie całej rodziny przy choince.