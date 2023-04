Małgorzata Rozenek-Majdan zaliczyła wpadkę? Tak wracała z imprezy

Ten nieco dziwny trik pomoże przedłużyć żywotność rajstop. Schowaj rajstopy do szuflady zamrażarki, a dzięki temu staną się one bardziej elastyczne i odporne na wszelkie zniszczenia. Rajstopy są często wykonane z nylonu, a niska temperatura utwardza sztuczne włókna. Najlepiej jeśli schowasz je do zamrażarki na całą dobę.