Małgorzata Rozenek pokazała swoją luksusową łazienkę. Zdradziła też długo skrywany sekret

Małgorzata Rozenek bez wątpienia ma dryg do urządzania wnętrz. Na swoim profilu na Instagramie chętnie pokazuje, jak wygląda jej przestronny salon, jadalnia czy kuchnia. Tym razem gwiazda uchyliła rąbka tajemnicy i wpuściła fanów do łazienki. Cała pokryta jest marmurowymi płytkami.

Małgorzata Rozenek na Instagramie dzieli się z fanami dużą częścią swojego życia. Nie tylko pokazuje, jak mieszka i jak wygląda jej codzienność. Często też po prostu się im zwierza. Nagrała live'a, w którym odpowiadała na pytania ciekawskich internatów. Z racji tego, że kilka miesięcy temu gwiazda po raz trzeci została mamą, interesują ich kwestie dotyczące macierzyństwa. Gdy jeden z fanów zapytał Gosię o to, ile przytyła w czasie ciąży, lekko się zawstydziła.

Okazuje się, że Rozenek, kiedy była w błogosławionym stanie, miała spory apetyt. Co więcej, jej mąż Radosław niezwykle dbał o to, żeby odpowiednio się odżywiała i przynosił jej jedzenie nawet do łóżka.