Monika Jaruzelska wspomina Pierre'a Cardina. Wiele mu zawdzięcza

- Poznałam Pierre'a Cardina w latach 90., kiedy pracowałam w "Twoim Stylu", to były początki tego magazynu. Moja przyjaciółka z Paryża, która była jego dobrą znajomą powiedziała mi, że chciałby wejść na polski rynek. Jego okres świetności we Francji przypadał na lata 60. i 70., a później jego gwiazda trochę przybladła. Dlatego chciał otworzyć się na inne kraje i był zainteresowany przyjazdem do Polski. Zorganizowaliśmy mu pokaz w Warszawie w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Pamiętam, że to było wielkie wydarzenie. Najsłynniejsze polskie modelki tamtych lat chciały pójść na wybiegu w jego strojach. Jednak wiele z nich odpadło już w fazie castingów, bo nie zmieściły się w spódnicę, która wyglądała jak komin na szyję. Ten wąski kawałek materiału był niczym pantofelek dla Kopciuszka. Te, które się w niego wcisnęły, mogły pójść w pokazie Cardina - mówi w rozmowie z WP Kobieta Monika Jaruzelska.

- Ciekawostką polityczną może być to, że ambasada francuska w Polsce w latach 90. wydała przyjęcie na jego cześć, ale z zaznaczeniem, że nie życzą sobie obecności Jaruzelskich. Pierre się oburzył i powiedział, że beze mnie nie pójdzie, bo jestem jego znajomą. Ostatecznie namówiłam go jednak, żeby się tam pojawił, ale to było dla mnie bardzo miłe, że tak zareagował. Pierre był niezwykle kulturalnym człowiekiem, takiego go zapamiętam. Później nasza znajomość przetrwała jeszcze kilka lat. Ostatni raz widzieliśmy się chyba na początku lat dwutysięcznych. Bardzo ciepło będę go wspominać - wyznała nam córka Wojciecha Jaruzelskiego.