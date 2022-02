Małgorzata Rozenek zmniejszyła piersi? "Spełniła swoje marzenie"

- Wbrew pozorom to nie jest tak, że ja powiększałam biust w momencie, kiedy poznałam Radzia. On mnie już poznał z powiększonym biustem, ale później jeszcze sobie powiększyłam. I Radziu nie chciał już, żebym to robiła. Ale ja sobie ubzdurałam, że chcę i w ogóle. I Bogu dzięki zrobiłam sobie mniej, niż chciałam, bo na szczęście mam bardzo mądrego lekarza - mówiła prezenterka rok temu w programie "Rozenek cudnie chudnie".