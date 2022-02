Małgorzata Tomaszewska odniosła się do plotek o ciąży. "Ręce trzymałam na wysokości brzucha, żeby go zasłonić"

– Rzeczywiście ręce trzymałam na wysokości brzucha tak, żeby go może zasłonić. On nie był idealnie płaski tak, jak jest zwykle. Ale słuchajcie, to wynika akurat w moim przypadku z tego, że w sobotę nie za dobrze się czułam i przed Eurowizją, żeby mieć siłę, zjadłam potężną dawkę węglowodanów tak, żeby tę siłę mieć. Zwykle tego nie robię przed dużymi imprezami, ale tym razem zdrowie było dla mnie zdecydowanie ważniejsze. I sukienka, która była obcisła, jasna i dodatkowo świecąca, oczywiście pokazała i obnażyła wszystko – stwierdziła Małgorzata Tomaszewska.