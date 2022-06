Małgorzata Socha wybrała się na randkę z mężem. Stylizacja robi wrażenie

- Mamy rozdzielność majątkową, każdy ma swoje konta. Jednocześnie nie mamy przed sobą tajemnic finansowych, bo to nie o to chodzi. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest lepszy, gorszy i pod kogoś musimy się układać. To jest akurat bardzo zdrowe - powiedziała reporterowi Jastrząb Post.