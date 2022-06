Zniewalająca Julia Wieniawa. W satynowej sukience wygląda jak bogini

Julia Wieniawa na premierze nowego produktu Martini pojawiła się w sięgającej do kostek satynowej sukience w kolorze morskim. Kreacja z przodu charakteryzowała się lejącym dekoltem, lecz to głęboko wycięty tył z połączonymi ze sobą grubymi ramiączkami był znacznie bardziej interesujący. W sukience nie mogło zabraknąć również wycięcia do połowy uda.