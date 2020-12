Małgorzata Teodorska była gwiazdą "Plebanii", później zniknęła z telewizji. Czym się dziś zajmuje?

Małgorzata Teodorska przed laty należała do grona niezwykle znanych aktorek. Sławę przyniosła jej rola Irki Tosiek w serialu "Plebania", w którym grała ponad 10 lat. Gdy w 2012 roku zakończono emisję telenoweli, Teodorska była u szczytu swojej popularności. Jednak nie chciała brylować na czerwonych dywanach. Wolała odejść z show-biznesu. Dziś jest szczęśliwą mamą i żoną.

Co słychać u Małgorzaty Teodorskiej?

Małgorzata Teodorska po ukończeniu studiów ekonomicznych zaczęła stawiać swoje pierwsze kroki w show-biznesie. Najpierw pracowała jako modelka, a później wygrała casting do serialu "Plebania". Telenowela cieszyła się bardzo dużą oglądalnością, w szczytowym momencie losy bohaterów śledziło ponad 5 milionów widzów. Nic więc dziwnego, że aktorzy szybko zdobywali popularność i cieszyli się sympatią. Gdy w 2012 roku "Plebania" zniknęła z anteny TVP, Teodorska wyprowadziła się z Polski i zamieszkała w Dubaju ze swoim ówczesnym partnerem.

Po trzech latach wróciła do kraju, jednak nie chciała już wracać do show-biznesu. W Polsce zaczęła układać sobie życie z Miłoszem Krawczykiem, inicjatorem i twórcą programu "Turystyka bez barier". Mężczyzna od 18. roku życia porusza się na wózku inwalidzkim. Małgorzata i Miłosz już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. Na początku 2019 roku doczekali się pierwszego wspólnego dziecko. Teodorska obecnie spełnia się jako mama. Warto wspomnieć, że maluch jest drugą pociechą aktorki. Gdy miała 17 lat, urodziła córkę. Dziś Wiktoria ma już 22 lata i jest niezwykle podobna do mamy. Na niektórych zdjęciach aż trudno je rozpoznać.