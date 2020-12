Dzieci Piotra Machalicy z pierwszego małżeństwa. Czym zajmują się obecnie Sonia i Franciszek?

Piotr Machalica zostawił po sobie dwoje dzieci. Córka i syn aktora jednak bardzo rzadko pojawiali się u boku ojca i na próżno szukać ich wspólnych zdjęć. Aktor raczej unikał rozbudowanych odpowiedzi na pytania odnośnie swoich potomków. Co jakiś czas natomiast chwalił się tym, że Sonia i Franciszek mają własne rodziny oraz realizują się w swoich pasjach. Dzieci Machalicy pilnują swojego życia prywatnego i naprawdę niewiele o nich wiadomo.

Burzliwe życie prywatne Piotra Machalicy

Piotr Machalica do 2005 roku był formalnie mężem Małgorzaty Machalicy. Pierwsza żona aktora zajmowała się rozkręcaniem biznesu, który przyniósł wiele strat finansowych. Rozstanie pary było bardzo trudne i bolesne dla obojga. Rozwód był naprawdę ciężki i trwał przez wiele lat – porzucona żona utrudniała Machalicy ułożenie sobie życia z aktorką Edytą Olszówką.

Piotr Machalica największe szczęście miła odczuć dopiero u boku Aleksandry, businesswomen. Kobieta młodsza od aktora o 21 lat została jego żoną we wrześniu tego roku.

Dzieci Piotra Machalicy

Piotr Machalica ma dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa: syna Franciszka i córkę Sonię . Obydwoje byli już dorośli, kiedy ich rodzice postanowili się rozwieść. Sonia wyjechała do Stanów Zjednoczonych w 2004 roku, ponieważ, jak donosiły media w tamtym czasie, nie mogła znieść prania brudów rodziców w czasie trwającego kilka lat rozwodu. Studiowała w Nowym Jorku projektowanie wnętrz, a obecnie córka aktora zajmuje się baletem. Z kolei starszy Franciszek skończył studia informatyczne i z tym właśnie związał swoje życie zawodowe.

Na pytanie dziennikarki Vivy odnośnie tego, czy jest zadowolony z tego, jak wychował dzieci, Machalica powiedział: "Mam poczucie, że nie do końca mi się to udało. Ale dzieciaki żyją swoim życiem, dzielnie walczą, pracują, mają swoje dzieci. Myślę sobie, że gdybym był bardziej konsekwentny, bardziej upierał się przy pewnych rzeczach, to może oszczędziłyby sobie kilku trudnych sytuacji w życiu? Nie wiem. Już tego nie odkręcę".