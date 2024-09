Małgosia z "Rolnika" pokazała zdjęcia ze ślubu. Pod postem posypały się komentarze

"Rolnik szuka żony" to jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych, który przyciąga setki tysięcy widzów. Uczestnicy szukają swojej drugiej połówki. Udało się to zaledwie kilku parom. Małgorzata i Paweł Borysewicz należą do grona szczęśliwców. Właśnie świętują szóstą rocznicę ślubu, o czym poinformowali na swoim Instagramie.

Znalazła prawdziwą miłość

Program "Rolnik szuka żony" doczekał się już 11 edycji. W jednym z pierwszych sezonów mieliśmy okazję poznać Małgorzatę Sienkiewicz, która zdobyła serce Pawła Borysewicza. Po zakończeniu programu para dała sobie rok, aby się lepiej poznać.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Pobrali się pod koniec 2018 roku, a kilka miesięcy później przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Dwa lata później doczekali się drugiej pociechy.

"Małżeństwo - jedność, siła, wsparcie w każdej sytuacji! Dwa lata. Ten weekend w Zakopanem pokazał nam, jak bardzo możemy liczyć na siebie, a to że jesteśmy mężem i żoną, rodziną która zawsze jest razem - niejedno przetrwa. Najpiękniejsze słowa, które ostatnio usłyszałam: mimo wszystkich warunków - jesteśmy po to by was łączyć, nie dzielić, bo jesteście rodziną "- napisała Małgorzata z okazji drugiej rocznicy ślubu.

Świętują szóstą rocznicę ślubu

Małgorzata Borysewicz jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie często dzieli się ujęcia z życia prywatnego. W jednym z najnowszych wpisów poinformowała, że razem z Pawłem świętują szóstą rocznicę ślubu. "6! Jak bumerang" - napisała.

Pod postem pojawiły się gratulacje. "Kiedy to zleciało? Gratulacje kochani! Jeszcze więcej i więcej miłości, bądźcie zawsze szczęśliwi", "Najfajniejsza z was para z tego programu. Miło na was popatrzeć. Dużo miłości i szczęścia wam życzę", "Oby było jeszcze dużo tych 6! Szczęścia!" - czytamy w komentarzach.

