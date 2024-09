"Byłam w terapii dwa lata". Pierwszy raz powiedziała o tym głośno

Kamila Boś zdobyła rzeszę fanów, występując w hitowym programie TVP "Rolnik szuka żony". Po zakończeniu programu "królowa pieczarek" zaczęła częściej udzielać się w mediach społecznościowych. Widzowie "Rolnika" polubili ją i zaczęli obserwować jej konta. Kobieta wystąpiła też gościnnie w programie "Jaka to melodia?".

Kamila Boś otwarcie przyznała, że po programie miała w życiu nieco gorszy moment i poczucie, że musi zacząć działać, zrobić coś dla siebie. Postanowiła udać się do specjalisty, aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Po dwóch latach w terapii w końcu czuje się szczęśliwa.

Jak podkreśliła, bardzo by chciała, aby ludzie zrozumieli, że na terapię można pójść nie tylko z listą problemów, lecz także po to, aby "oczyścić własną duszę". Czego sama dowiedziała się podczas spotkań z terapeutą?

